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Suşehri'nde "Çocuk ve Bilim Sergisi"

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, çocuk ve bilim sergisi açıldı.

17.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24Suşehri'nde
'ın ilçesinde, çocuk ve bilim sergisi açıldı.

Cumhuriyet üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi öğrencileri tarafından, Çocuklara Bilim Sevgisini aşılamaya yönelik hazırlanan materyallerin sunumunun yer aldığı "Çocuk ve Bilim Sergisi" düzenlenen programla açıldı.

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu çok amaçlı salonunda açılışı yapılan sergi hakkında bilgi veren Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Didem Kayahan Yüksel, "İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında eğitimin en önemli hedeflerinden biri de çağın gerekliliklerini yerine getiren bireyler yetiştirmektir. Çocuk ve bilim sergimizde çocuk gelişimi alanı meslek adaylarının bu alandaki yeterliliklerini arttırmaya ve çocuklara bilim sevgisini aşılamaya yönelik hazırladığımız materyallerin sunumunu gerçekleştirdik. Çocuk gelişimi bölümü olarak yaptığımız tüm projelerde bize destek sağlayan okul yönetimimize ve etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli katılımcılara teşekkür ederiz " dedi.

Sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrencilerin yaptığı eserlerden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Sergi açılışına Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu müdürü Prof.Dr. Fadime Suata Alpaslan, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve davetliler katıldı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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