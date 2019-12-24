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Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

24.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:07 Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi
'ın ilçesinde dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

Denetimler iş yerleri, kahvehaneler ve kamuya açık alanlarda yapıldı. Suşehri Kaymakam vekili Partal, Dumansız hava sahası denetimine destek veren işyerlerine teşekkür etti.

Tütün ve Tütün mamullerinin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Partal, "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Sivas ili ve ilçelerinde, pasif etkilenmenin önlenmesi, tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla, ilçemizde faaliyet gösteren işyerlerinde incelemelerde bulunduk. Sağlık Bakanlığımızın denetiminde Türkiye'nin her yerinde sigara denetimin çok sıklıkla yapıldığını gözlemliyoruz. Bizlerde kaymakamlıklar olarak bu önemli projeye destek veriyoruz. Sağlık denetim ekipleri gelerek denetleme yapıyorlar. İşyerlerinin bu hassasiyete dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Betül Çubuk eşlik etti. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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