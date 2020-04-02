Suşehri'nde halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
02.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:52
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede haftada bir gün kurulan halk pazarında, sosyal mesafenin korunması amacıyla tezgahlar arasına şerit çekildi, zabıta ekipleri pazar esnafı ve vatandaşların ateşini ölçtü.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazar alanını ziyaret ederek alınan önlemler hakkında zabıta ekiplerinden bilgi aldı.
Polis ekipleri ise ana cadde ve ara sokaklarda anons yaparak, sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede haftada bir gün kurulan halk pazarında, sosyal mesafenin korunması amacıyla tezgahlar arasına şerit çekildi, zabıta ekipleri pazar esnafı ve vatandaşların ateşini ölçtü.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazar alanını ziyaret ederek alınan önlemler hakkında zabıta ekiplerinden bilgi aldı.
Polis ekipleri ise ana cadde ve ara sokaklarda anons yaparak, sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
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Kaynak: AA