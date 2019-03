Suşehri'nde "Her Sınıf Bir Kütüphanedir" Projesi

Kaynak: AA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Her sınıf bir kütüphanedir" projesi kapsamında 5 bin 500 adet hikaye kitabı dağıtımı yapıldı.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suşehri İlçe Temsilciliği tarafından başlatılan "Her sınıf bir kütüphanedir" projesi kapsamında 5 bin 500 adet hikaye kitabı dağıtım programının ilki, ilçede bulunan Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.Sınıflarda gerçekleştirilen kitap dağıtım programında konuşan Kaymakam vekili Çağlar Partal, TÜGVA'ya teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.Öğrencilere kitap okumayı sevmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Partal, her kesimin kitap okuma alışkanlığı kazanması için her türlü etkinlikleri düzenleyeceklerini belirtti.Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise TÜGVA Suşehri İlçe Temsilcisi Adem Şahin ve yönetimine böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti.Proje hakkında bilgi veren Şahin ise kitapların ilçe temsilciliğinin talepleri doğrultusunda genel merkez tarafından gönderildiğini, ilçe ve köylerde bulunan tüm okullara bu kitapların dağıtımının yapılacağını aktardı.Şahin, ayrıca set halinde oluşan kitaplardan okul kütüphanelerine de verildiğini ifade etti.