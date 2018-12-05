Suşehri'nde "İyilik Ağacı" Projesi

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:32



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:32

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "İyilik Ağacı" projesi kapsamında, özel eğitim sınıfına giden öğrenciler, Gençlik Merkezini ziyaret etti.Özel eğitim sınıfına giden öğrencilerin sosyal hayata entegrasyonuna destek olmak için TOKİ Kösedağ Ortaokulu özel eğitim sınıfında eğitim gören 11 öğrenci, öğretmen ve idarecileriyle Suşehri Gençlik Merkezine giderek oradaki aktivitelere katıldı.Ebru çalışması yapan öğrencilerin eğlendikleri görüldü.Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin ziyaretlerinden memnun olduğunu belirtti.Engellilerin sosyal hayata entegrasyonu sürecinde sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Zorlu, "Amacımız çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmak. Bundan sonraki süreçte de engelli öğrencilere yönelik sportif ve kültürel etkinlikler devam edecek." diye konuştu.