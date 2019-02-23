Suşehri'nde Kızılay Tarafından Özel Eğitim Sınıfı Açıldı

Suşehri Türk Kızılayı
temsilciliği tarafından ilçede bulunan bir okula özel eğitim sınıfı oluşturuldu. Kemalpaşa
İlkokulu'na, Türk Kızılayı Genel Merkezinin destekleri ile özel eğitim sınıfı yapıldı. Sınıfın açılışını Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, yaptı.
Türk Kızılayı Genel Merkezi ve İstanbul
Şube Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Yüksel, "Kızılay özellikle 5 yıldır bizlere giysi, gıda ve eğitim konusunda çok büyük destekler veriyor. Bununla birlikte 81 ile 81 anaokulu projesinin bir ayağını da Suşehri'nde inşa etiler. Kızılay'a sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.
Türk Kızılay Şubesi İlçe Temsilcisi İsa Şahin de sınıfın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılışa, Türk Kızılayı Sivas
Şube Müdürü Musa Karamanoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Behzat Topal, bazı daire amirleri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.
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Kaynak: AA