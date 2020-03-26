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Suşehri'nde koronavirüs önlemleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, denetimler ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

26.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:58
Suşehri'nde koronavirüs önlemleri
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, denetimler ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Belediye itfaiye ve temizlik işlerine bağlı ekipler, ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Suşehri Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında aldığı kararlardan, esnafları ilgilendiren maddelere uyulup uyulmadığının kontrolü maksadıyla denetleme yapıldı.

Yaklaşık 200 esnafın denetlendiği uygulamada, 15 esnaf hakkında, Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı faaliyetten tutanak tutuldu.
Uyarı yazısı gönderilecek esnaflara, yeni denetimlerde de aykırılıkların devam etmesi halinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşı tek tek uyararak evlerine gönderdi.
Öte yandan taksi sürücülerinden Süleyman Köylü ve İbrahim Öz ise araçlarına yapıştırdıkları afişle sağlık personeline destek verdiklerini ifade ederek, tüm sağlık personellerine şehir içi taşıma ücretlerinin ücretsiz olduğunu belirtti.
Belediyenin dezenfekte çalışmalarını, Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Amir Kenan Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın da takip etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suşehri, İtfaiye, Sivas, Güncel

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