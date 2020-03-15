Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, halkın toplu olarak kullandığı yerler, ibadethaneler, toplu taşıma araçları ve çay bahçeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildi.
15.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:19
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, halkın toplu olarak kullandığı yerler, ibadethaneler, toplu taşıma araçları ve çay bahçeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildi.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel öncülüğünde yapılan genel toplantı sonrası, özel kıyafetli belediye ekipleri ilçede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ile toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldığını söyledi.
Dezenfekte işleminin 21 gün süre zarfında periyotlar halinde sürekli olarak yapılacağını belirten Yüksel, "Okullarımızda eğitime ara verilmesinden dolayı okullarımıza açılmaya yakın ilaçlayacağız. İlçemizdeki resmi kurumlarımızda ilaçlama çalışmalarına başladık. Halkımızdan bu ilaçlamanın önlem amacıyla yapıldığını bilmesini istiyoruz. İlçemizde şuana kadar bir vakaya rastlanılmamıştır." dedi.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel öncülüğünde yapılan genel toplantı sonrası, özel kıyafetli belediye ekipleri ilçede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ile toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldığını söyledi.
Dezenfekte işleminin 21 gün süre zarfında periyotlar halinde sürekli olarak yapılacağını belirten Yüksel, "Okullarımızda eğitime ara verilmesinden dolayı okullarımıza açılmaya yakın ilaçlayacağız. İlçemizdeki resmi kurumlarımızda ilaçlama çalışmalarına başladık. Halkımızdan bu ilaçlamanın önlem amacıyla yapıldığını bilmesini istiyoruz. İlçemizde şuana kadar bir vakaya rastlanılmamıştır." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği