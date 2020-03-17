Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından iş yerleri dezenfekte edildi.
17.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:48
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından iş yerleri dezenfekte edildi.
Dezenfekte edilen iş yerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Yüksel, virüs tespit edilen vatandaşların yurt dışından gelenler olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"İlçe halkımız ve özellikle siz değerli esnaflarımız bu konuda çok hassas hareket ediyorsunuz. Hijyene önem veriyorsunuz. Bunu gördük. Bugün bizler ekiplerimiz tarafından tüm iş yerlerine dezenfektasyon yapıyoruz. Ama sizlerin de bunu aralıklarla yapmanızı arzu ediyorum. İlçedeki tüm resmi kurumların ilk dezenfektasyon işlemlerini tamamladık. Bundan sonra da devam edeceğiz."
Bu arada, ilçedeki tüm iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları için belediye tarafından 4 kişilik ekip oluşturulduğu belirtildi.
Dezenfekte edilen iş yerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Yüksel, virüs tespit edilen vatandaşların yurt dışından gelenler olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"İlçe halkımız ve özellikle siz değerli esnaflarımız bu konuda çok hassas hareket ediyorsunuz. Hijyene önem veriyorsunuz. Bunu gördük. Bugün bizler ekiplerimiz tarafından tüm iş yerlerine dezenfektasyon yapıyoruz. Ama sizlerin de bunu aralıklarla yapmanızı arzu ediyorum. İlçedeki tüm resmi kurumların ilk dezenfektasyon işlemlerini tamamladık. Bundan sonra da devam edeceğiz."
Bu arada, ilçedeki tüm iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları için belediye tarafından 4 kişilik ekip oluşturulduğu belirtildi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel
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