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Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otobüslerle yolculuk yapan vatandaşların ateşi ölçüldü.

27.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:52
Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otobüslerle yolculuk yapan vatandaşların ateşi ölçüldü.
Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye giriş ve çıkış yapan araçlardaki şoför ve yolcular, ateş ölçümü ve sağlık taramasından geçirildi.
İlçe genelinde tüm tedbirlerin uygulandığını kaydeden yetkililer, vatandaşların da yasaklara uymalarını, acil işleri dışında dışarı çıkmamalarını istedi.
Kaymakam Hidayet Sarı, şehir dışından gelen misafirlerin 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve kimseyle iletişim kurmamalarının toplum sağlığı açısından önem arz ettiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suşehri Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi, gönüllü öğretmenler tarafından günlük 200 cerrahi maske üretimine başladığını belirten Sarı, "Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üç boyutlu yazıcı ile siperli cam maske üretimine başlandı. Öncelikle Suşehri Devlet Hastanesi personelince kullanılacak olan bu maskeler, ihtiyaç olması durumunda diğer kurumlara da ücretsiz verilecek." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suşehri, Sivas, Güncel

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