Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Suşehri'nde Kovid-19 tedbirleri - Haberler

Suşehri'nde Kovid-19 tedbirleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlar ilçe esnafına bildirildi.

21.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:22
Suşehri'nde Kovid-19 tedbirleri
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlar ilçe esnafına bildirildi.
Kaymakam Hidayet Sarı başkanlığında toplanan kurul tarafından alınan önleyici tedbirler ilçe esnafına tutanak karşılığında tebliğ edildi.

Ekipler sağlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından tebliğ edilen kararlara uymayanlar hakkında genel idari para cezası uygulanacağını bildirdi.
Kaymakam Sarı, yurt dışından gelen vatandaşlardan da 14 gün kuralına uymalarını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Suşehri, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 150 bin TL ödeyecek Haberler
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak Haberler
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!

Son Dakika Güncel Haberleri

İstanbul'da "ev kal" çağrısı kısmen etkili oldu - Haber Zabıtalardan sahilde mangal denetimi - Haber Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak - Haber Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haber Malatya'da depremzedelerin barındığı konteynerler dezenfekte edildi - Haber Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak - Haber 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber
Loading