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Suşehri'nde "Kutlu Ülkü, Milli Duruş" konulu istişare toplantısı düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı tarafından "Kutlu Ülkü, Milli Duruş" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

06.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:40 Suşehri'nde
'ın ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı tarafından "Kutlu Ülkü, Milli Duruş" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

İlçede bir kafeteryada düzenlenen programa, MHP ilçe yöneticileri, İl Genel Meclis Üyesi Kaya Çetin Pehlivanoğlu ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanı Resul Kılıç, programda yaptığı konuşmada, ilçe hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Programa katılım sağlayanlara teşekkür eden Kılıç, "Suşehri gençliğinin problemleri, problemlerin çözümleri, sosyal kültürel ve eğitim faaliyetleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Geleceğe dair adımlar atmaya söz verdik. Davetimize katılarak bizleri onurlandıran tüm ilçe yöneticilerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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