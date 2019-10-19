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Suşehri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

Sivas'ın Suşehri 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.10.2019 16:01Suşehri'nde Muhtarlar Günü kutlandı
Sivas'ın Suşehri 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Suşehri Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Oğuzhan Özer ve muhtarlar Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören ve hizmetin temel taşı olan muhtarların günlerini kutladı.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise muhtarlarla birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde hizmet dolu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyerek, "Önümüzdeki yeni dönemi de yine aynı anlayış doğrultusunda değerlendirecek ve Suşehri'nin dört bir yanına hizmet mührümüzü muhtarlarımızla birlikte vuracağız." diye konuştu.
Suşehri Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Oğuzhan Özer de ilçede köy ve mahallelerde 89 muhtarın görev yaptığını dile getirerek, "Milletimizin tercihine, teveccühüne ve itimadına mazhar olmak rütbelerin en büyüğü olduğu bilinciyle halkımızın seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz son derece önemli bir unvan taşımaktadır." dedi.

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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