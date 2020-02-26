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Suşehri'nde öğrenciler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yüksekokul öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

26.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:46Suşehri'nde öğrenciler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
'ın ilçesinde, yüksekokul öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Dağcılık Kulübü (CÜDAK) öğrencileri, yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek takviyesi yaptı.
Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu'nun da katıldığı programda doğaya 500 kilo buğday bırakıldı.
Okul idaresi ve öğrencilerini tebrik eden Sarı, bu yıl kış şartlarının çok yoğun geçtiğini söyledi.
CÜDAK Başkanı Ali Katı ise "Yoğun geçen kış şartları başta kuşlar olmak üzere bütün yaban hayatını olumsuz etkiledi. Bu kapsamda özellikle kış aylarında kuşların beslenmelerini ve yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak için doğaya yem bıraktık." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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