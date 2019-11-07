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Suşehri'nde öğrencilerin yetiştirdiği marullar hasat edildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilerin yetiştirdiği marulların hasadına başlandı.

07.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:24 Suşehri'nde öğrencilerin yetiştirdiği marullar hasat edildi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilerin yetiştirdiği marulların hasadına başlandı.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi meslek öğretmenlerinin öncülüğünde öğrenciler, senenin son ürünü olan marulların hasadını yaparak okullarına katkıda bulunuyor.
Öğrenciler, ekim ayının başında kendilerine ait olan tarım arazisine diktikleri kıvırcık marulu bir ay aradan sonra hasat ederek ilçeye ait halk pazarında satışa sundu.
Okullarında aldıkları teorik bilgiyi uygulamaya döken öğrenciler, yıl içerisinde çeşitli ürünler yetiştirerek hem okul hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.
Okulda daha önce melisa otu, kekik otu, domates, biber, kiraz gibi ürünler öğrenciler tarafından yetiştirildi.

Sezai Karakoç, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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