Suşehri'nde Öğretmenler Bir Araya Geldi

Suşehri
ilçesinde öğretmenler Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü programında buluştu.
Belediye Sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu söyledi.
Eğitim-Bir-Sen Sivas
İl Başkanı Halil İbrahim Temiz ise öğretmenliğin kıymetli olduğu kadar mesuliyet gerektiren bir meslek olduğunu belirtti. Öğretmenlerin günlerini kutlayan Temiz, "Öğretmenlik mesleğinin bu anlamlı gününde, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, vatanımızın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum." dedi.
Eğitim-Bir-Sen Suşehri İlçe Başkanı Volkan Karadağ
da programa katılım sağlayanlara teşekkür etti.
Eğitim Bir Sen,Suşehri
25 Kasım 2018 Pazar 10:41