Haberler » Güncel » Haber

Suşehri'nde okul servi şoförleri bilgilendirildi

Suşehri ilçesinde, okul servis şoförleri bilgilendirildi.

18.09.2019 13:00Suşehri'nde okul servi şoförleri bilgilendirildi
Suşehri ilçesinde, okul servis şoförleri bilgilendirildi.
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri katıldı.
Toplantıda, şoförlere özellikle öğrencilerin emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Sürücülerin hız sınırlarına dikkat etmesi konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, öğrenci servislerine kesinlikle yolcu alınmaması gerektiğini ifade etti.
Bilgilendirme toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, "Çocukların can ve mal güvenliği çok önemli, öğrencilerimiz öncelikle aileleri tarafından sabah sürücülere, akşam çıkışlarında ise öğretmenleri tarafından ailelerine teslim edilmek üzere yine sizlere emanet edilmektedir. Bunun için trafik kurallarına uymanızı arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin can güvenliği sizlere emanettir." diye konuştu.

Suşehri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 Antalya yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı ek
16:23 ESO Tedarikçi Günleri devam ediyor
16:23 Bölgede meydana gelebilecek afetlere karşı her zaman hazır bekliyorlar
16:23 Gaziosmanpaşa'da iş adamının kaçırılma anı kamerada
16:22 Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 ölü
16:22 Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı
16:21 Küçükçekmece Belediyesi, belediye çalışanlarıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı