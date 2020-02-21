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Suşehri'nde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.

21.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:52Suşehri'nde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı
'ın ilçesinde, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı'nın katıldığı toplantıda, bölgeden geçen D-100 kara yolunun önemine değinilerek, otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın, Milli Eğitim Müdür Vekili Şube Müdürü İbrahim Okutucu, Şoförler Odası Başkanı Süleyman Şeş, 2 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Esman Yavuz, 45 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Fatih Dülger, 46 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mahmut Kılıç ve otobüs firma temsilcileri katıldı.

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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