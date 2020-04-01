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Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:04
Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dereye devrildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ölenlerin kimlik tespiti içi çalışma başlatıldı. Suşehri’nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
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