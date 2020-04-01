Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
01.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:13
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dereye devrildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ölenlerin kimlik tespiti içi çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA