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Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

01.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:39
Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi  yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, D100 yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Hannarici'nin (24) kullandığı 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada, sürücü Ramazan Hannarici ile otomobildeki Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici yaşamını yitirirken, Murathan Altun (49) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Altun'u ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Murathan Altun'un tedaviye alındığı belirtildi. 4 kişinin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suşehri, Sabah, Güncel
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