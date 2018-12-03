Suşehri'nde Özel Çocuklar Gösteri Sundu

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:17

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla düzenlenen programda özel çocuklar eğlenceli yarışmalara katıldı ve gösteri sundu.TOKİ Kösedağ Ortaokulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Programda okulun özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler, halat çekme, çuvalla yürüme, yumurta taşıma yarışmalarında mücadele etti oratoryo sahneledi.Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, programda öğrencilerle pasta kesti.Partal, yaptığı konuşmada, engellilerin temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fırsatlardan tam ve eşit şekilde yararlanmalarının devletin ve tüm toplumun sorumluluğunda olduğunu belirterek "Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir." dedi.Etkinlik sonunda Kaymakam Partal, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Programa, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de katıldı.