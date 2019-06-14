14.06.2019 13:32
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Suşehri'nde resim ve tasarım sergisi açıldı

Suşehri

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Cumhuriyet Ortaokulunda açılan resim ve tasarım sergisini ziyaret etti.

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Cumhuriyet Ortaokulunda açılan resim ve tasarım sergisini ziyaret etti.
Okul öğrencilerinin yaptığı çalışmaların yer aldığı sergiyi inceleyen Partal, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın bu başarılarını sergilemesi bizleri onurlandırıyor. Çünkü geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Güzel çalışmalara imza atmışlar. Bu çalışmanın oluşmasında emeği olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.
Yıl sonu sergisinini bir hafta boyunca açık olacağını belirten okul müdürü Naci Yıldırım, "Resim ve görsel sanat emeklerini burada sergilemek bizlere mutluluk veriyor. Özellikle özel eğitim sınıfı öğrencilerimizin de resimlerinin yer aldığı sergide güzel çalışmalar var. Görmek isteyen halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sergide, Partal'a yağlı boya tablo hediye edildi.
Kaynak: AA
Suşehri, Güncel

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