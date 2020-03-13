Suşehri'nde SİEV Vakfı, muhtarlarla bir araya geldi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV), mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
13.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:10
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde merkezi İstanbul 'da bulunan Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV), mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Hidayet Sarı, SİEV Vakfı Başkanı Vekili Ünsal Altan, merkez köy ve mahalle muhtarları ile vakfın komisyon üyeleriyle buluştu.
Kaymakam Sarı, SİEV'in ilçeye yaptığı hizmetlerin bundan sonra da devam etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"SİEV onursal başkanı, aynı zamanda Sivasspor 2. başkanı Erdoğan Bozatlı ile vakfın ilçeye yapacağı hizmetler konusunda her zaman görüşlerimizi alarak hizmet veriyorlar. Şu anda acil olarak yüksekokulumuza bir ek bina yapılmasının ihtiyaç var. İnşallah bu okulumuzun SİEV tarafından yapılmasını istiyoruz."
SİEV Başkan Vekili Ünsal Altan da programa katılanlara teşekkür etti.
Program sonrası muhtarlara, Erdoğan Bozatlı tarafından gönderilen isimlerinin yazılı olduğu Sivasspor forması ve atkısı hediye edildi.
Kaymakam Hidayet Sarı, SİEV Vakfı Başkanı Vekili Ünsal Altan, merkez köy ve mahalle muhtarları ile vakfın komisyon üyeleriyle buluştu.
Kaymakam Sarı, SİEV'in ilçeye yaptığı hizmetlerin bundan sonra da devam etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"SİEV onursal başkanı, aynı zamanda Sivasspor 2. başkanı Erdoğan Bozatlı ile vakfın ilçeye yapacağı hizmetler konusunda her zaman görüşlerimizi alarak hizmet veriyorlar. Şu anda acil olarak yüksekokulumuza bir ek bina yapılmasının ihtiyaç var. İnşallah bu okulumuzun SİEV tarafından yapılmasını istiyoruz."
SİEV Başkan Vekili Ünsal Altan da programa katılanlara teşekkür etti.
Program sonrası muhtarlara, Erdoğan Bozatlı tarafından gönderilen isimlerinin yazılı olduğu Sivasspor forması ve atkısı hediye edildi.
Kaynak: AA
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