02.07.2019 16:42
Haberler » Güncel » Haber

Suşehri'nde tercih danışmanlığı merkezi

Suşehri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tercih danışmanlığı merkezi adı altında tercih çadırı kuruldu.

Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tercih danışmanlığı merkezi adı altında tercih çadırı kuruldu.

İlçe Hükümet Konağı önünde açılan tercih çadırını ziyaret eden Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde hizmete açılan tercih danışmanlığı çadırımız Liselere Giriş Sınavı ( LGS ) için 1-12 Temmuz, Yüksek öğretim Kurumları Sınavı (YKS ) için 23-29 Temmuz tarihleri arasında 08.00- 17.00 saatlerinde hizmet verecektir." diye konu.
Amaçlarının öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Partal, "İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu yıl güzel yerlere yerleşecektir. Kesinlikle burada görev yapan öğretmenlerimizden öğrencilerimizin destek almalarını istiyorum." dedi.
Kaynak: AA
Suşehri , Sivas , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:47 Eğitim Bir-Sen'den Madımak ve Başbağlar mesajı
17:47 Living Lab'de 48 saatlik mekatronik maratonu
17:47 Yenişehir' de ilk gün 54 ünite kan toplandı
17:47 "Anastasadis'in Maraş ile ilgili önerisi kabul edilemez"
17:47 Edirne'de 352 düzensiz göçmen yakalandı
17:46 Başkan Böcek Kaş'ta muhtarların sorunlarını dinledi
17:46 Başkan Başdeğirmen: "Terörle büyük mücadele veriliyor"