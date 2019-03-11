Suşehri'nde Toplu Balık Ölümleri

Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde Çamlıgöze Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıgöze Baraj Gölü'nün Yelkesen köyü mevkisinde çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune aldı. Yetkililer, balık ölümlerinin ani su ısınmasına bağlı gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.
Çamlıgöze Baraj Gölü içerisinde bulunan alabalık üretim tesisinde herhangi bir sıkıntı olmadığını aktaran yetkililer, alınan numunelerin analiz için Samsun
'a gönderileceğini ifade ettiler.
Suşehri, Güncel
Kaynak: AA