Suşehri'nde Trafik Kazaları - 5 Yaralı

Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yılmaz Karaca
(46) yönetimindeki 34 ED 877 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Erzincan
Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bahçeye devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Yılmaz (31) yaralandı.
Diğer kazada ise Ayhan Satek idaresindeki 49 D 6964 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Aşağısarıca köyü yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, Mehmet Nedim
Erkal (38), Tanju Koçeroğlu (28) ve Selçuk
Satek (19) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan Muammer Yılmaz Sivas'a sevk edildi.
Sivas,Suşehri