Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi
Suşehri ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.
09.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:09
Suşehri ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.
Suşehri Kaymakamlığı ile Suşehri Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının final müsabakası Şehit Bayram Yüce Voleybol takımı ile Jandarma Voleybol takımı arasında oynandı.
Final karşılaşmasında rakibini 3-1'lik setle yenen Şehit Bayram Yüce Voleybol Takımı şampiyon oldu.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, şampiyon takıma kupasını takdim etti.
Sporcuları tebrik eden Sarı, turnuvaya katılan tüm takımlara ve turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Tunuvayı Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş izledi.
Suşehri Kaymakamlığı ile Suşehri Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının final müsabakası Şehit Bayram Yüce Voleybol takımı ile Jandarma Voleybol takımı arasında oynandı.
Final karşılaşmasında rakibini 3-1'lik setle yenen Şehit Bayram Yüce Voleybol Takımı şampiyon oldu.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, şampiyon takıma kupasını takdim etti.
Sporcuları tebrik eden Sarı, turnuvaya katılan tüm takımlara ve turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Tunuvayı Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş izledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi
Etiketler : Bayram Yüce, voleybol, Suşehri, Spor
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