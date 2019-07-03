03.07.2019 09:36
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Suşehri'nde yaşlı çiftçin ev mutluluğu

Suşehri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde maddi durumu iyi olmayan yaşlı çift devlet-vatandaş işbirliğinde yaptırılan evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde maddi durumu iyi olmayan yaşlı çift devlet-vatandaş işbirliğinde yaptırılan evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Güngören köyünde yaşayan 78 yaşındaki İbrahim Kuzpınar ve Zeynep Kuzpınar'a Suşehri Kaymakamlığı ve köy halkının desteğiyle yeni ev yapıldı.
Yaşlı çifti evlerinde ziyaret eden Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, yaptırılan evin hayırlı olmasını diledi.
Devlet ve vatandaş işbirliğinin her zaman var olduğunu vurgulayan Partal, "Devletimiz mağdur ailelerimizin her zaman yanındadır. Son yıllarda devletimiz ile birlikte vatandaşlarımız da bu gibi konulara büyük katkı sağlamaktadır. Yaşlı ailemizi yeni evlerine kavuşturmanın mutluluğu yaşıyoruz. Evin yapılmasına katkı sağlayan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.
Partal daha sonra köyde inşa edilen camide de incelemede bulunarak, köy muhtarı Sebahattin Kuzğınar'dan bilgi aldı.
Kaynak: AA
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