14.06.2019 16:05
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Suşehri'nde yaya geçidi çizgileri yenilendi

Suşehri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezindeki yaya geçitlerinin çizgileri boyandı.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Soymaz, trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergahlarda, yaya geçidi çizgilerinin boyama çalışmalarına başlandığını söyledi.

Vatandaşlar ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Suşehri, Güncel

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