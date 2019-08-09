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Suşehri'nde yaz Kur'an kursları sona erdi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaz Kur'an kursları sona erdi.

09.08.2019 15:40 Suşehri'nde yaz Kur'an kursları sona erdi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaz Kur'an kursları sona erdi.
Kur'an kurslarının sona ermesi dolayısıyla Balhatun Camii'nde düzenlenen etkinliğe katılan İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, kursların yaklaşık 2 ay sürdüğünü kaydetti.
Kaşkaya, "Kursa gelen çocuklara her gün kek, meyve suyu ve yemek ikramı yaptık. Burada eğitim gören öğrencilerimize satranç takımı ve forma hediye ettik. Kurs görevlilerimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaşkaya, ilçe merkezi ve köylerde 62 kurs açıldığını, bu kurslarda 980 öğrencinin katıldığını sözlerine ekledi.

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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