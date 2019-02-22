Suşehri'ne 8 Milyon Liralık Atık Su Arıtma Tesisi

Suşehri
ilçesine 8 milyon liralık atık su arıtma tesisi yapılacak.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, ihaleyi alan firma yetkileriyle atık su tesisinin yapılacağı bölgede bir araya geldi.
Yüksel burada yaptığı açıklamada, çevreye yönelik 8 milyon liralık yatırımı hayata geçirecekleri için mutlu olduğunu belirtti.
Bu projenin çevre sağlığı açısından büyük önem taşıdığını aktaran Yüksel, "Atık su arıtma tesisinin yüklenici müteahhit firmaya yer teslimini gerçekleştirdik. Bu projemiz ile arıtılan su temiz haliyle sulamada kullanılabilecek. İlçenin ihtiyacı olan atık su arıtma tesisi 700 takvim günü içerisinde bitirilecek. Hizmet verecek tesis 19 bin metrekare alan üzerine yapılacak ve 25 bin nüfusa hizmet verecek. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.
Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel
Kaynak: AA