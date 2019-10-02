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Suşehrili yöneticilerden Ankara ziyareti

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Ankara'da bazı bürokratlara ziyarette bulundu.

02.10.2019 08:58Suşehrili yöneticilerden Ankara ziyareti
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Ankara'da bazı bürokratlara ziyarette bulundu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret eden heyet, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile de bir araya geldi.
Ziyaretler hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, görüşmelerde bürokratlara ilçede yapmayı hedefledikleri projeleri dosya halinde sunduklarını söyledi.
Ziyaretlerin Suşehri açısından olumlu geçtiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:
"Yıllardır çiftçilerimizin umutla beklediği Serpinti Sulama Barajı ve Polat Deresi Karataş Sulama Barajı hakkında istişare ederek, bu barajların bölge çiftçisine önemini anlattık. Hazırlanan dosyaları bakan yardımcımıza sunduk. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı da ziyaret ederek, ilçemize yüzme havuzu yapılmasını talep ettik. Suşehri ilçemizin spor tesisine ihtiyacı olduğunu belirterek, bu talebimizi dosya halinde sunduk. Güzel ve verimli bir görüşme oldu. Suşehri'nin geleceği için gerek yerel yatırımlar olsun gerekse hükümet yatırımları olsun el birliğiyle elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz."

Fazlı Yüksel, AK Parti, Suşehri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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