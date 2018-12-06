Sushiseverler Bu Mekanı Mutlaka Keşfetsin!

Yeni sezonu mekanın mimarı Sami Savatlı'nın ilham veren tasarım anlayışı ile karşılamış. Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yaşamak için ideal yer Karaköy'de gözde mekan "Mitte", 2019 kış sezonunda menü ve dekorasyonunda önemli değişiklikler yapmış. Mitte Karaköy, Fine dining kodlarında restoranı ile oldukça iddialı olacak gibi duruyor.

Uzakdoğu ve Hint mutfaklarının en seçkin tatlarını sunanYeni Mitte'nin , yeni menüsu İrem Esen ve mutfak ekibinin bir yıl boyunca yurt dışında, Uzak Doğu restoranlarındaki deneyimleri ve şef eğitimlerinin sonucunda oluşturulmuş.

Yıl boyunca önemli yerli ve yabancı DJ'lere ev sahipliği yapan gece kulübünün güncel DJ programını instagram sayfasından takip edebilirsiniz.Salı günlerine özel sınırsız "Sushi Tuesday" ise, akşam servisinde sushi severler için güzel bir fırsat.

Haberlercom | Şaziye Ceyhan