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Süslü, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29.08.2019 11:42 Süslü, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Süslü, mesajında, "Vatan topraklarının kurtuluşu ve bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Esarete karşı boyun eğmeyen milletimiz, başlattığı Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlık ideali etrafında kenetlenerek, eşsiz zaferler kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine yayılarak 30 Ağustos'ta kazanılan zaferle başarıya ulaşmıştır. Ülkemizi parçalamak isteyenlere karşı milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. - NEVŞEHİR

Zafer Haftası, Osman Süslü, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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