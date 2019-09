'Süslü Kadınlar' süslü bisikletleriyle caddelerde

Kadınların toplumda görünürlüğünü arttırmak için düzenlenen etkinlikte, kadınlar süslenerek ve aynı zamanda bisikletlerini süsleyerek Beylikdüzü 'nde gezi düzenledi.Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen ve "Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin tamamen yeni bir yoludur" diyerek başlayan ve "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" ne dikkat çekmek adına düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği ile onlarca kadın pedal çevirdi. Beylikdüzü Sezen Aksu Parkı'nda başlayan geziye kadınların yanı sıra eşleri ve çocukları da destek verdi. Kadınların en güzel kıyafetlerini giyerek, bisikletlerini çiçeklerle ve kurdelelerle süslediği bisiklet turu, Yaşam Vadisi'nde sona erdi."Biz Beylikdüzü'nün süslü kadınlarıyız"Kadınların her kıyafetle bisiklete binebilmesi noktasında farkındalık oluşturmayı amaç edindiklerini ifade eden Özgen Kaplan, "Amacımız; Kadının görünür olması, toplumun içerisinde her şekilde var olması, özellikle de bisiklete binebilen kadınların toplumda yadırganmaması, her kıyafetle bisikleti bir ulaşım aracı gibi kullanabilmesi, bisikletliye saygı olmasıdır. Egzoz kokusu yerine parfüm kokusu" dedi.Belediyenin sitesinden gördüğünü ifade eden Sevim Yağcı, "İlk defa böyle bir etkinlik duydum. Belediyenin internet sitesinden gördüm. Sonra Instagram'da çok araştırdım. Kızlarımla beraber bisikletimi süsledik. Her sene böyle olmasını istiyoruz. Biz Beylikdüzü'nün süslü kadınlarıyız" diye konuştu. - İSTANBUL