21 Kasım 2018, 21:27
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Sussex Düşesi Meghan Markle, Mutfağa Girdi

İngiltere'de, Sussex Dükü Prens Harry ile gerçekleştirdiği evlilik ile gündeme gelen Meghan Markle, mutfağa girerek yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı etkin kulanan Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle mutfağa girerek yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sussex Düşesi Meghan Markle bir restoranın mutfağını sürpriz şekilde ziyaret etti. Markle, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Markle'ın yazdığı yemek kitabının geliriyle açılan mutfakta sıcak şekilde karşılanan Düseş, takipçilerinden tam not aldı.

KIYAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Öte yandan takipçileri tarafından Markle'nin kıyafeti çok beğenildi. Markle'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Prens Harry ile çok yakışıyorsunuz. Çok güzelsiniz." yorumunu yaptı.

Prens Harry,Meghan Markle
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:27



YORUMLAR (14)
..: Güzellik önemli
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DR-HAYRİ: İngilizler ezeli ve ebedi baş belamızdır.
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HERİF: yav güzel görmesek gandıracaksınız. Yanındaki türbanlı daha güzel
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ABUZER KÖMÜRCÜ: O Müslüman görünümlü süslüler ne iş
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