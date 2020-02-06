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Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ağırladı.

06.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:41Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney Kazım Kurt'u ziyaret etti
Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ağırladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i misafir etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette iki başkan da bir süre sohbet etti.

Eskişehir'i ve Odunpazarı'nı çok beğendiğini belirten Güney, Eskişehir'in Dünya'ya ve Türkiye'ye örnek bir Avrupa kenti olduğunu vurguladı. Odunpazarı'ndan çok etkilendiğini ifade eden Güney, Başkan Kurt'u Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti. Güney, "Bizim için Eskişehir, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın marka kenti. Başkan Kurt'u ziyaret ettiğimiz için de ayrıca mutluyuz, misafirperverliği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Odunpazarı belediyesi'ni hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Güney'e nazik ziyareti için teşekkür etti. Eskişehir ve Odunpazarı Halkı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, "Biz Odunpazarı Belediyesi'ni hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Odunpazarı Belediyesi katılımcı, sosyal demokrat bir yönetim anlayışına sahip. Gelecekte de bu anlayışımızı paydaşlarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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