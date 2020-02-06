Susurluk Belediye Başkanından Büyükerşen'e ziyaret

Başkan Büyükerşen'in makamında gerçekleşen ziyarette Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Eskişehir 'i çok beğendiğini ve gerçekleştirilen çalışmalarla kentin örnek bir yer haline geldiğini ifade etti. Güney "Sayın Büyükerşen ve diğer belediye başkanlarının başarılı çalışmaları ile bir kentin değişimine 20 yıllık süreçte tüm Türkiye şahit olduk. Eskişehir'e gelerek buradaki çalışmaları yerinde görmek istedik. Ben hem Sayın Büyükerşen'i hem de ekibini başarılı çalışmaları dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen ise Susurluk Belediye Başkanı Güney'e başarı dileğinde bulundu.