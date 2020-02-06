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Susurluk Belediye Başkanından Büyükerşen'e ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve beraberindeki ekip, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

06.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:05Susurluk Belediye Başkanından Büyükerşen'e ziyaret

Başkan Büyükerşen'in makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Nurettin Güney, 'i çok beğendiğini ve gerçekleştirilen çalışmalarla kentin örnek bir yer haline geldiğini ifade etti. Güney "Sayın Büyükerşen ve diğer belediye başkanlarının başarılı çalışmaları ile bir kentin değişimine 20 yıllık süreçte tüm Türkiye şahit olduk. Eskişehir'e gelerek buradaki çalışmaları yerinde görmek istedik. Ben hem Sayın Büyükerşen'i hem de ekibini başarılı çalışmaları dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen ise Susurluk Belediye Başkanı Güney'e başarı dileğinde bulundu.


Nurettin Güney, Eskişehir, Susurluk, Güncel

Kaynak: Bültenler

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