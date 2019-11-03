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Susurluk Çayı'ndaki balık ölümleri

Bursa Valiliğinden, Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme yapıldığı, ölü balıklardan numune alındığı bildirildi.

03.11.2019 16:06Susurluk Çayı'ndaki balık ölümleri
Bursa Valiliğinden, Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme yapıldığı, ölü balıklardan numune alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki balık ölümleri" haberine istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme yapıldığı belirtildi.
Bursa'ya, Balıkesir'in Susurluk ilçesinden gelen çayda balık ölümleri yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çeltikçi Mahallesi'nde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan su seddesinde ölü balıkların toplandığı, Çeltikçi ile Susurluk sınırı arasında, Bursa sınırları tarafında herhangi sanayi tesisi olmadığından atık su deşarjı bulunmadığı, ölü balıkların suyun akış yönü Susurluk istikametinden geldiği belirlenmiş, konuyla ilgili Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne de bilgi verilmiştir. Ayrıca Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ölü balıklardan numuneler alınmış olup sonucu beklenmektedir."

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Kaynak: AA

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