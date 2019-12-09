Haberler » Güncel » Susurluk'ta 'Bir taş da sen koy' kampanyası - Haber

Susurluk'ta "Bir taş da sen koy" kampanyası

Susurluk Belediyesi yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak adına "Bir taş da sen koy" kampanyası başlattı.

09.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:33Susurluk'ta
Belediyesi yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak adına "Bir taş da sen koy" kampanyası başlattı.

Belediyenin yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak gayesiyle bir grup hayırsever iş adamları tarafında başlatılan, daha sonra Susurluk Kent Konseyine devredilen "Bir taş da sen koy" kampanyasına ilçedeki iş adamlarından katkı devam ediyor.

"Bir taş da sen koy" kampanyası hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurettin Güney, "2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86'ncı maddesine göre almamız gereken yol harcamalarına katılma payı yerine, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için "Bir taş da sen koy" kampanyasını yürütüyoruz. Bu kampanya gönüllülük esasına dayanıyor. Bu şekilde yapılan her yardım, doğalgaz, elektrik, su borcu gibi giderlerini öderken zorlanan vatandaşlarımıza yardımcı olma gayesi taşıyor. Biz bu yöntemle bir taş da onlar için koyuyoruz" dedi.

Başkan Güney, "Susurluk olarak bir değişim içerisindeyiz. ilçemizin geleceği, yollarımızın yapımı, insanlarımızın rahatlığı için bu dönemi hep birlikte geçeceğiz. Yollarımızı bir an önce tamamlayabilmek için halkımızın "Bir taş da sen koy" kampanyasına katkısı çok mühim. Yaşadığı yere sahip çıkmak, sadece orada doğup büyümekle olmaz. Herkes yaşadığı yere aidiyet duygusuyla bağlanmalı, katkı sağlamalıdır. Halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Herkesin en az bir taş koyacağına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Nurettin Güney, Susurluk, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1) - Haber
14:28 Edirne-bara alınmayınca tüfekle ateş açan çocuk, serbest kaldı - Haber
14:28 İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu - Haber
14:28 Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu - Haber
14:23 GAÜN'de Türk Sanat Müziği konseri ilgiyle izlendi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:33:55