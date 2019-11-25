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Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor

Susurluk Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye Mahallesi Beşkardeşler Sokak'ta yolların bozuk olan kısımlarına sıcak asfaltla yama çalışması yapıyor.

25.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:44Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor
Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mahallesi Beşkardeşler Sokak'ta yolların bozuk olan kısımlarına sıcak asfaltla yama çalışması yapıyor.

Beşkardeşler sokakta yapılan yol çalışmaları yerinde izleyen Başkan Nurettin Güney vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda bir yandan parke taş ve kaldırım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da asfaltla yama çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

Güney, "Kaldırım çalışmalarımız hızlandı"

Susurluk Belediyesi ekipleri ilçede bulunan İstasyon Caddesi ve Milli Kuvvetler Caddesinde kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Esnaf da çeşitli ikramlarla belediye işçilerine destek veriyor.

Başkan Güney; "Yağmurlu havalarda vatandaşlarımız çamurda yürümemeleri, esnafımızın da dükkanlarına kolay giriş çıkış olması için kilit parke taş döşenmesine ara verip, kaldırım çalışmalarına ağırlık verdik. En kısa zamanda bozuk yollarımızın yapımına planlanan program çerçevesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belediyemizin hizmetleri vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, şehrimizin sorunlarını çözme doğrultusunda devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Nurettin Güney, Burhaniye, Susurluk, Güncel

Kaynak: İHA

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