Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı
Susurluk Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için tüm tatlı su çeşmelerinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Susurluk Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için tüm tatlı su çeşmelerinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Okçugöl, Muradiye ve Sultançayır mahallelerinde bulunan çeşmelerinin arıtma sistemi, elektrik tesisatlarının bakımı yapılıp, eskiyen malzemeler yenilendi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurettin Güney, "Belediye ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Diğer arıtma çeşmelerinin bakımlarını da kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Okçugöl, Muradiye ve Sultançayır mahallelerinde bulunan çeşmelerinin arıtma sistemi, elektrik tesisatlarının bakımı yapılıp, eskiyen malzemeler yenilendi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurettin Güney, "Belediye ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Diğer arıtma çeşmelerinin bakımlarını da kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı
Etiketler : Sultançayır, Muradiye, Susurluk, Güncel
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