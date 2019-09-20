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Susurluk'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki satıcının evinde ve aracında yaptıkları aramada çok miktarda içki malzemesi yakaladı.

20.09.2019 11:05Susurluk'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki satıcının evinde ve aracında yaptıkları aramada çok miktarda içki malzemesi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin yaptığı çalışmada Susurluk ilçesi Han mahallesinde ikamet eden M.O. isimli şahsın sahte içki üretimi yaparak, elde ettiği sahte içkilerin satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden M.O.'nün ev ile 10 ve 35 plakalı araçlarında yapılan arama sonucunda; 160) litre etil alkol, 7 litre kaçak içki, 300 gram gliserin yağı, 120 gram anason yağı, 1 adet alkolmetre, 400 ml viski aroması, 2 adet alkol test kiti ve 5 adet alkol yapımında kullanılan enjektör ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Susurluk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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