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Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkilediBalıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

17.08.2019 16:18
Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.
Susurluk'ta, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak nedeniyle yolları, evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, trafik akışında aksamalar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına, iş yerlerinin önlerindeki tentelerin altına girerek korunmaya çalıştı. İş yeri sahipleri de yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba gösterdi.
Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir, Susurluk, Güncel

Kaynak: DHA

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