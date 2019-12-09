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Susurluk'ta Sağlık Turizmi atağı

Susurluk'ta bulunan kaplıcaları Kaymakam Osman Ateş ile denetleyen Belediye Başkanı Nurettin Güney kaplıcaları sağlık turizmine kazandıracaklarını belirtti.

09.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:44Susurluk'ta Sağlık Turizmi atağı
'ta bulunan kaplıcaları Kaymakam Osman Ateş ile denetleyen Belediye Başkanı Nurettin Güney kaplıcaları sağlık turizmine kazandıracaklarını belirtti.

4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi Değerlendirme Toplantısı Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Altınoluk'ta yapıldı. Balıkesir'in termal sağlık merkezleri ve potansiyelinin görüşüldüğü zirveye Kaymakam Osman Ateş ile birlikte katılan Belediye Başkanı Nurettin Güney, Kepekler Ilıcaboğazı ve Yıldız Kaplıcaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Başkan Güney, zirvede yaptığı konuşmada Susurluk'u sağlık turizminde öne çıkarmayı amaçladıklarını ifade ettiğini belirtti. Zirveye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - BALIKESİR

Osman Ateş, Susurluk, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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