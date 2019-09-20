Susurluk'ta sahte içki operasyonu

Balıkesir
'in Susurluk
ilçesinde Jandarma
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Han Mahallesi'nde yaşayan M.O'nun sahte içki üretimi yapıp sattığına yönelik ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin ev ve 2 aracında yaptığı aramalarda, 160 litre etil alkol, 7 litre kaçak içki, 300 gram gliserin yağı, 120 gram anason yağı, 1 alkolmetre, 400 mililitre viski aroması, 2 alkol test kiti, 5 adet alkol yapımında kullanılan enjektör ele geçirdi.
Şüpheli M.O, gözaltına alındı.