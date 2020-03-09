Menü
Haberler ›› Güncel ››Susurluk'ta şehitlerin mezarları temizlendi - Güncel

Susurluk'ta şehitlerin mezarları temizlendi

Susurluk'un kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak, çiçekler ekildi ve bayrakları yenilendi.

09.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:33
Susurluk'ta şehitlerin mezarları temizlendi
Susurluk 'un kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak, çiçekler ekildi ve bayrakları yenilendi.

Ülkemiz ve milletimiz için canını hiç düşünmeden feda eden kahraman şehitlerin Kiraz , Karaköy ve Gökçedere Mahallelerindeki şehitliklerin bakım ve çevre düzenleme çalışmaları, Susurluk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Belediye Başkanı Nurettin Güney;" Şehitlerimiz için ne yapsak az.

Her birini saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ruhuna uygun olarak gerekli duyarlılık ve özveriyi göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Şehit mezarlarını ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar da, gerekli bakım ve çevre düzeni çalışmalarını yapılmasından memnun kaldıklarını söyleyerek, teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Gökçedere, Susurluk, Karaköy, Kiraz, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı