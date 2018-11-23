Susuz'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Susuz
'da, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Murat Uray, Müftü
Yusuf Eviş ve vatandaşlar katıldı.
Saygı Duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Müftüsü Yusuf Eviş, "Peygamberimiz ve Gençlik"konulu sunumunu yaptı. Müftü Eviş'in sunumun ardından program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlahilerin ardından sona erdi. - KARS
Müftü,Susuz