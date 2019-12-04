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Susuz'da "Muhtarlar ve Halk Günü" toplantısı yapıldı

Susuz'da "Muhtarlar ve Halk Günü" Toplantısı yapıldı.

04.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:37Susuz'da
'da "Muhtarlar ve Halk Günü" Toplantısı yapıldı.

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, Başkanlığı'ndan Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan toplantıya, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, karla mücadele, yayla evlerinde yaşamsal madde bulundurulmaması gibi konular ele alındı.

Toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarından gelen talepler değerlendirilerek, imkanlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Susuz Kaymakamlığı'nca yapılan Muhtarlar ve Halk Günü toplantılarının her ay rutin olarak devam edileceği öğrenildi. - KARS

Susuz, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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